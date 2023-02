Sono sette i consiglieri regionali varesini

Sono sette i candidati che siederanno in consiglio regionale provenienti dalla provincia di Varese.

Della maggioranza, a Milano arriveranno 4 consiglieri varesini. Due sono stati assegnati a Fratelli d’Italia: di tratta di Giuseppe De Bernardi Martignoni e Francesca Caruso. Uno è stato assegnato alla Lega dove tornerà in consiglio Emanuele Monti. Un seggio è per Lombardia Ideale – Fontana Presidente dove torna Giacomo Cosentino Basaglia.

Per quanto riguarda le opposizioni, i seggi varesini saranno tre: Al PD è stato assegnato un seggio, e vede tornare in consiglio Samuele Astuti, uno è stato assegnato ad Azione – Italia Viva, che porta in Regione Giuseppe Licata, e uno alla Lista Moratti Presidente, con Luca Ferrazzi.