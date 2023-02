Majorino riconosce la sconfitta: “Netta affermazione della destra in Lombardia”

Piefrancesco Majorino, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra, commenta con una conferenza stampa il risultato delle elezioni lombarde: “È stata un’altra vittoria netta della destra in Lombardia. Ho telefonato a Fontana complimentandomi con lui come è giusto e doveroso fare in un contesto di questo genere. Il dato dell’astensionismo è un dato che il mondo politico non può rimuovere o trascurare. Questo comunque non è un alibi, siamo di fronte ad un’affermazione netta della destra. Ringrazio tutti i candidati e le candidate con cui abbiamo fatto questo laboratorio. È stata una sfida durissima affrontata a testa alta”.