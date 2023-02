Fa freddo, ma manca la neve, allora a Cunardo si “spara”

Freddo, la notte, fa freddo. Manca però l’inverno vero, quello che ogni due per tre faceva scendere quella spruzzata di neve da imbiancare almeno le cime delle nostre montagne.

Allo Sci club di Curando però, si scia: la pista non è completa ma l’impianto di innevamento è attivato e in questi giorni è stato battuto un percorso di circa 500 metri destinato alle gioveni promesse dello sci nordico.

«Quest’anno purtroppo l’inverno non è mai arrivato davvero, ma grazie all’impegno dei nostri consiglieri e volontari, e con l’aiuto del nuovo impianto, a Cunardo si potrà sciare», si legge nella pagina facebook del club.

«La quantità di neve prodotta non ci permette di aprire la pista, per il momento solo un piccolo campo scuola di 500 metri per i ragazzi iscritti al nostro centro!».

L’impianto a cui si riferiscono da Cunardo era quello presentato nel novembre 2021 che ha la possibilità di “sparare“ neve ad una temperatura più alta rispetto agli impianti più antiquati e che pare essere caduto a fagiolo proprio per la particolare tipologia delle stagioni fredde che stiamo vivendo.