Fumo in una ditta di prodotti farmaceutici del Luganese, arrivano i pompieri

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 16.45, a Bedano nel Luganese, in una ditta in via alle Fornaci specializzata in prodotti farmaceutici, a seguito di un surriscaldamento di un contenitore si è sviluppata una coltre di fumo ed il conseguente allarme ai pompieri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia del Vedeggio, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano, nonché gli specialisti della Sezione protezione dell’aria, acqua e suolo (SPAAS). Non si lamentano feriti. La situazione è ora tornata alla normalità.