Fusione tra palestre, si muove Olympus. “Ai nostri clienti richieste fuori dagli accordi”

L’Olympus prende posizione sulla vicenda della fusione a Varese tra le palestre Life e, appunto, Olympus Avant. Lo fa con un comunicato che contesta alcune modalità d’attività alla palestra Life, in particolare alle richieste di passaggio rivolte ai clienti Olympus, come si legge in coda al documento.

Nei prossimi giorni Olympus provvederà poi a ricontattare i clienti per chiarimenti, di fronte alle preoccupazioni citate appunto nell’articolo di VareseNews.

Di seguito la nota completa di Olympus Fitness:

Visto l’articolo apparso in data odierna su Varesenews, riteniamo opportuni dei chiarimenti.

Nello scorso dicembre sono state perfezionate le intese e si è provveduto in data 23 dicembre 2022 alla costituzione di una nuova società, denominata Wellness Varese SSD a r.l. per gestire entrambe le realtà sportive e benessere, come pubblicamente dichiarato da Gabriele Ciavarrella, presidente del consiglio di amministrazione di Life.

Come noto, dal 28 dicembre 2022 le attrezzature e arredi di Olympus sono stati trasferiti in Via Sanvito presso i locali di Life e le maestranze ed i collaboratori di Olympus hanno iniziato ad operare all’interno della nuova struttura, così anche gli abbonati hanno potuto usufruire dei servizi concordati. Man mano che hanno effettuato l’accesso, Life ha infatti provveduto all’inserimento degli abbonati Olympus nel gestionale comune.

Stante l’integrazione avvenuta delle due realtà Olympus e Life, non si comprende la ragione per la quale ad alcuni clienti vengano fatte richieste in contrasto con gli accordi stipulati e le conseguenti dichiarazioni stampa sopracitate.

Olympus Fitness