Inaugurato il nuovo campo da calcio di Caronno Varesino

Oggi a Caronno Varesino è stato inaugurato, con il simbolico taglio del nastro, il nuovo campo dí calcio regolamentare a sette in erba sintetica con annessi spogliatoi, che va ad aggiungersi alle strutture già esistenti. La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco arch. Raffaella Galli e del vícesindaco avv. Nicoletta Basso con tutta l’amministrazione Comunale e la partecipazione delle autorità civili e religiose.

L’intervento, progettato dell’arch. Matteo Mazzucchi con la supervisione dell’Ufficio Lavori Pubblici nella persona dell’rch. Giulio Turconi, è stato realizzato sia con fondi propri sia con un contributo regionale: ha reso più moderno e funzionale l’attuale centro sportivo affidato alla ASD Eagles ed è in grado di rappresentare un forte richiamo per l’utenza.

«Il fatto che questa opera riguardi i giovani e sia pensata per creare un luogo di divertimento e crescita personale ancora più ospitale – ha detto il sindaco Raffaella Galli – dimostra l’attenzione che è stata posta verso lo sport, interpretato, quindi. non solo come disciplina e progetto sportivo, ma anche come fulcro per la creazione dí amicizie e per avvicinare i bambini e i ragazzi ad importanti esperienze formative come far parte dí una squadra, rispettare le regole, impegnarsi per raggiungere un obiettivo, accettare anche le sconfitte ed imparare da esse». Con l’occasione si è deciso di dedicare ed intitolare il Centro Sportivo Comunale dí via Diaz a Valerio e Sergio Albrizio, attivando il relativo iter burocratico.

Il Dott. Sergio Albrizio è stato ufficiale sanitario nonché medico condotto a Caronno Varesino per 36 anni. supportando i suoi pazienti non solo dal punto di vista clinico ma anche come amico e confidente, insignito del Sigillo Civico il 2 luglio 2011. Il Dott. Valerio Albrizio, purtroppo scomparso prematuramente a soli 31 anni, oltre che medico specialista in pneumologia all’Ospedale di Varese, medico dell’Avis di Caronno, medico di gara del “Trofeo ciclistico Gruppo Alpini”, medico sportivo della squadra di pallavolo dell’Oratorio S. Giovanni Bosco, è stato un grande appassionato di sport e praticante il gioco del calcio, lo sci e il deltaplano. In particolare, con riferimento a questa ultima attività sportiva, prima della sua morte si è impegnato come segretario a riorganizzare il Delta Club Laveno ove il 05/04/1986 si sono ritrovati i migliori piloti di deltaplano per partecipare alla gara valida per la selezione al Campionato Italiano. Nasce così il Trofeo Valerio Albrizio”. Da allora, ogni anno da 37 anni Laveno ospita questa manifestazione e nel 2025, con molta probabilità, ospiterà i campionati del mondo.

Nella stessa giornata è stato presentato anche il progetto avente ad oggetto il Ponte Morelli, ubicato sull’asse stradale di collegamento tra Caronno Varesino e Castronno, per cui Regione Lombardia ha stanziato centomila euro. L’intervento, progettato dall’Ing. Riccardo Aceti con la supervisione dell’Ufficio Lavori Pubblici nella persona dell’arch. Giulio Furconi, ha comportato la riqualificazione e messa in sicurezza del ponte attraverso il risanamento delle crepe causate dal tempo e dall’usura, il rifacimento del manto stradale, del guard rail e della segnaletica.

Presenti alla cerimonia anche il presidente della Provincia Marco Magrini, l’onorevole Stefano Candiani, i consiglieri regionali Giacomo Cosentino, Francesca Brianza, Emanuele Monti e Marco Colombo, i consiglieri provinciali Di Toro e Barcaro, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri.