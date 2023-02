Incendio nel bosco a Cuasso al Piano, vigili del fuoco in azione

È in corso un incendio nei boschi di Cuasso al Piano, frazione di Cuasso al Monte, in Valceresio. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi a metà pomeriggio di giovedì 16 febbraio, nella zona boschiva nei pressi di via Casamora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno chiesto anche l’intervento dell’elicottero regionale e delle squadre della comunità montana del Piambello che ha mobilitato anche due direttori delle operazioni di spegnimento (Dos).

Secondo il sito del centro geofisico prealpino il livello di pericolo incendio boschivo e “Marcato (3-arancione)”. Vietato accendere fuochi all’aperto.