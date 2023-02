Incontro tra i candidati dell’Alleanza Verdi Sinistra e i sindacati

Lunedì 6 febbraio, presso la Camera del Lavoro di Varese i capolista di Alleanza Verdi Sinistra (AVS) alle prossime elezioni regionali per la circoscrizione di Varese Massimiliano Balestrero e Elena Comelli hanno incontrato i dirigenti della CGIL e SPI per approfondire temi di assoluta rilevanza nel panorama della Provincia di Varese e che sono al centro dell’impegno della lista “Alleanza Verdi/Sinistra” e della coalizione che sostiene Pierfrancesco Majorino.

«Particolare attenzione è stata dedicata alla questione del lavoro e della crescente precarietà che lo distingue, esponendo i lavoratori a rischi e incertezze insopportabili. Tra le tante situazioni che suscitano forti preoccupazioni ci siamo soffermati a titolo di esempio sulla situazione esistente nello scalo aereoportuale di Malpensa. Consideriamo insopportabile che il protocollo d’intesa, che ha visto l’accordo tra Regione Lombardia, Sea e i Comuni del CUV non abbia coinvolto tutti i soggetti interessati del territorio, dai Comuni di seconda fascia ai lavoratori dello scalo aereoportuale e dell’indotto tramite le loro rappresentanze sindacali», spiegano.

«Altro tema centrale lo stato della sanità in Lombardia. Nemmeno il Covid con le sue drammatiche conseguenze è riuscito a determinare quella svolta necessaria alla riorganizzazione del sistema possibile solo rovesciando il modello privatistico di stampo formigoniano. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Noi sosteniamo la necessità di un aumento significativo degli investimenti in Sanità sempre drammaticamente inferiori alle medie degli altri paesi europei – prosegue la nota -. Nel 2020 il nostro Paese ha investito solo il 7.1% del PIL in sanità, davanti solo alla Grecia (5.9%). Compito prioritario della Regione non può che essere quello di garantire l’accesso alle cure a tutti e tutte, soprattutto le persone più fragili e bisognose. C’è assoluto bisogno di un intervento ad ampio raggio sia sul piano organizzativo che su quello qualitativo».

«Altrettanto importante la necessità di definire un impegno comune per un nuovo è più esteso

sistema di welfare. L’invecchiamento della popolazione e i processi sociali in corso producono domande e bisogni inediti che non possono essere lasciati all’intervento individuale e/o familiare, in ogni ambito va riscoperto e posto al centro il ruolo primario dell’intervento pubblico. Infine non poteva mancare una riflessione sul tema del rapporto ambiente, territorio e sviluppo. Il punto di crisi ambientale cui si è giunti a causa di un modello di sviluppo distorto e dissipatore di risorse umane, materiali, ambientali, non consente di proseguire rinviando continuamente le soluzioni – continua la nota -. Su questo come sugli altri temi è ora di cambiare registro mobilitando tutte le energie disponibili e superando pratiche politiche autoreferenziali e verticistiche. Anche in Lombardia abbiamo bisogno di aprire una nuova stagione all’insegna della partecipazione e dello sviluppo degli spazi democratici. Solo con il concorso dei corpi intermedi, della società civile, del mondo accademico, delle Associazioni e degli amministratori locali, sarà possibile definire e perseguire progetti di cambiamento adeguati che diano risposte concrete e durature al malessere sociale e suscitare così speranze di vita e di futuro, oggi negate».