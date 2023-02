La donna investita a Ispra è in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata con un trauma cranico e di bacino, ma in condizioni stabili, la donna di 38 anni che nella serata di ieri, 31 gennaio, è stata investita in via Enrico Fermi ad Ispra.

La donna di 38 anni (e non una ragazza di 25 anni come emerso inizialmente), è stata investita intorno alle 17.40 e i Carabinieri di Gallarate sono stati allertati sul posto.

La situazione durante i soccorsi è stata classificata come un “Codice Rosso“, il più alto livello di emergenza, e sono state inviate diverse unità di soccorso, tra cui l’ambulanza base, l’elisoccorso e il mezzo di soccorso avanzato 1° livello. La donna è stata trasporto all’ospedale di circolo a Varese, dove è ancora ricoverata in gravi condizioni.