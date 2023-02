La strada più pericolosa di Cassano è sempre via Bonicalza

Il punto più pericoloso di Cassano? Via Bonicalza, senza dubbio. Su questa via che fa da circonvallazione – tra pizzerie, case, aziende e supermercati – ci sono stati ben 90 incidenti nel 2022. «È l’asse più problematico» conferma il comandante della Polizia Locale Raffaele Esposito.

È un dato consolidato, che viene confermato anche dalle statistiche di chiusura dello scorso anno. Nel 2022 la Locale ha comminato 2670 sanzioni, di cui 1570 sono multe per dischi orari, divieto di sosta, ordinanze. Ma ha anche scoperto 125 veicoli senza revisione, 10 senza assicurazione, 13 guidatori che circolavano senza avere a bordo patente o carta di circolazione.

In occasione di incidenti ha fatto 12 sanzioni specifiche, ha dovuto occuparsi tre volte di casi di omissioni di soccorso, ha proceduto a 20 sequestri amministrativi e 10 ritiri patente di guida, in 75 casi ha proceduto alla decurtazioni punti sulla patente. Venti le persone “pizzicate” alla guida senza cinture di sicurezza, undici al cellulare.

Sono state 117 le notifiche di Polizia Giudiziaria. E qui si apre un altro capitolo, non quello che riguarda le strade, ma le altre attività affidate alla Locale. Gli agenti guidati da Raffaele Esposito hanno gestito quindici manifestazioni di vario tipo (da quelle religiose alle feste nazionali del 25 aprile e 4 novembre), hanno gestito 178 ordinanze, fatto 418 rapporti di servizio, emesso 134 permessi disabili, ben 3675 verifiche dei posti al mercato

Capitolo particolare quello delle residenze: 435 le pratiche di residenza gestite (tra iscrizioni e cancellazioni) ma forse fanno più effetto i 273 accertamenti di irreperibilità, «in diversi casi persone che si spostano senza farlo sapere per ragioni specifiche». Mezzi truffatori o gente inseguita dai debiti, più o meno con dolo.

La locale ha gestito 10 comunicazione notizia di reato, ha avuto 15 attività di indagine delegate dalla Procura, ha svolto 5 indagini per conto di altre forze dell’ordine. Sette le denunce, di cui ben tre per reati edilizi.

In tutto questo, a fianco appunto dell’attività ordinaria, c’è poi la attività di progettazione e implementazione. «La Polizia Locale è sempre sul pezzo, oltre all’attività quotidiana riescono a partecipare ai diversi progetti e bandi» è il riconoscimento arrivato da Massimo Zaupa, assessore alle attività economiche, produttive ed alla sicurezza.

La sfida del 2023: il Giro d’Italia

Il 2023 sarà invece un anno senza dubbio straordinario, per una ragione: passa il Giro d’Italia, anzi arriva.

Un grande evento su strada, che richiederà molto impegno. «Sarà una festa per tutti, ma per noi diciamo che sarà uno stress» dice con simpatia il comandante Esposito.

Primo punto sarà gestire ovviamente la chiusura delle strade, le aree dedicate al “villaggio tappa”, il giorno stesso della gara.

Tra i finanziamenti ottenuti nel 2022 (qui l’articolo specifico) ad esempio quello sulle ricetrasmittenti è stato reso necessario dalla funzione di coordinamento che verrà affidata alla Polizia Locale, a fianco di Rcs e Comitato organizzatore.

Ma non sarà un impegno tutto concentrato sulla corsa e su quel giorno di maggio.

«Nei prossimi mesi saremo impegnati per un progetto di educazione stradale nelle scuole, proposto da assessore sport e Comitato Tappa» continua il comandante Esposito. Il progetto coinvolgerà gli asili di San Giulio, Santa Maria e Canossiane, le scuole primarie Parini, Rodari e Fermi, «mentre con le terze medie ripeteremo la giornata con i cani della Finanza», un’attività che ha portato già nel 2022 i cani antidroga e antivaluta nelle scuole cassanesi.