Lotta allo spaccio di cocaina: in manette a Mendrisio un ticinese

Un cittadino svizzero di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di far parte di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina. I servizi antidroga della Polizia Città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso e della Polizia comunale di Stabio hanno individuato uno spaccio stimato in circa 600 grammi a clienti locali. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’arresto è scaturito da un’inchiesta che ha già visto finire in detenzione un 51enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese.