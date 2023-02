Da oggi aumenta il prezzo delle sigarette, più 20 centesimi a pacchetto

Siete fumatori? Ecco una brutta notizia per voi: da oggi, mercoledì 15 febbraio, un pacchetto di sigarette di 500 marche costerà venti centesimi in più.

Il contesto normativo di riferimento è la manovra, entrata in vigore a gennaio. Per ora, il rialzo riguarderà solo alcune marche: tra le altre Chesterfield, Philip Morris, Winston, Camel e Marlboro (ma non tutte). L’aumento riguarda anche sigari, il tabacco da fiuto, da mastico, da pipa e da inalazione.

Il listino con le nuove tariffe è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.