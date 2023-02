A Samarate due settimane di festa per il Carnevale

Quasi due settimane di eventi, laboratori per bambini, spettacoli e – ovviamente – sfilate. È il ricco insieme di iniziative di Carnevale organizzate a Samarate.

Gli eventi coinvolgono moltissime realtà cittadine: gli oratori, le scuole, la Fondazione Zaccheo, gli Amici del Buonumore e gli Amici della Biblioteca, la scuola di ballo Lo.La Dance, gli asili, l’amministrazione comunale.

Si parte sabato 12 febbraio con i laboratori negli oratori di Verghera e di Samarate. Solo un “assaggio”, perché poi il grosso degli eventi parte dal 19 febbraio, quando ci sarà la grande sfilata a Verghera, con arrivo poi in piazza Italia a Samarate, dove ci sarà la festa di piazza con l’animazione di Rudy Neri e le danze di Lola Dance.

Poi in settimana tanti momenti diversi per le scuole, tra cui il 23 febbraio lo spettacolo ”Il circo degli elementi” (con Progetto Zattero di Martin Stigol) e festa dei bambini per le vie del rione.

Nella stessa giornata sfilata dei bambini anche a San Macario, con la scuola materna.

Dalle scuole al centro anziani: qui è previsto il “Tè letterario di Carnevale” organizzato. – sempre il 23 febbraio – dagli Amici della Biblioteca.

Il 25 febbraio la sfilata a San Macario, con parte e arrivo in oratorio, dove ci sarà anche la festa finale.