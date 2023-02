Sparatoria nella notte a San Giuliano Milanese, ferito un 21enne

Sparatoria venerdì mattina poco prima delle 5 nella quale è rimasto coinvolto un uomo di 21 anni. Il fatto è avvenuto in via Trieste 56.

Secondo le prime informazioni, ad aprire il fuoco sarebbe stata una guardia giurata, ma non sono ancora disponibili dettagli sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Rozzano per essere sottoposta a cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire l’accaduto. Sul luogo sono arrivate anche un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e un’ambulanza base.