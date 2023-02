A spasso con le ciaspole sul monte Gambarogno

Domenica 12 febbraio l’attività invernale del Cai Luino propone un’escursione con le ciaspole sul monte Gambarogno – in mancanza di neve verrà effettuata in modalità escursionistica – a partire dal passo Neggia fin su a Indemini. Un’occasione da non perdere per gli appassionati delle ciaspole e per ammirare uno dei migliori panorami sul Lago Maggiore e sulla Valveddasca: uno scenario fantastico che non smette mai di sorprendere e incantare.

PROGRAMMA

Ore 8:20 ritrovo presso il posteggio Alpini Maccagno

Ore 8:30 partenza con mezzi propri per Indemini – passo Neggia

Si richiedono: ramponcini obbligatori, bastonicini, ciaspole, abbigliamento e calzature adeguate, pranzo al sacco e documento valido per l’espatrio. L’escursione è gratutita con condivisioni spese auto