Test d’ingresso a medicina all’Insubria: tra il 13 e il 22 aprile la prima sessione

Aspiranti medici è tempo di pensare al test d’ingresso all’università. Da quest’anno, infatti, cambia la procedura d’ammissione: non più una prova unica in contemporanea in tutti gli atenei statali, ma prove scaglionate nell’anno. Quella superata con il punteggio maggiore sarà ritenuta valida per la graduatoria, che rimane nazionale.

Sul sito dell’Università dell’Insubria è stato pubblicato il primo bando per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2023/2024 e per l’eventuale ammissione per l’anno accademico 2024/25.

Per partecipare alla selezione per l’ammissione i candidati devono obbligatoriamente:

– registrarsi nel portale www.cisiaonline.it

– prenotare e sostenere il TOLC-MED presso le aule informatiche predisposte dagli atenei

Periodi di erogazione del TOLC-MED:

→ dal 13 al 22 aprile, con iscrizione dal 13 marzo al 3 aprile;

→ dal 15 al 25 luglio, con iscrizione dal 15 giugno al 5 luglio.

Modalità di svolgimento del TOLC-MED

I quesiti della prova sono così ripartiti:

Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi – 7 quesiti – 15 minuti

Biologia – 15 quesiti – 25 minuti

Chimica e Fisica – 15 quesiti – 25 minuti

Matematica e Ragionamento – 13 quesiti – 25 minuti

per un totale di 50 quesiti da svolgere in 90 minuti.

Il punteggio ottenuto è poi elaborato introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate nei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi.

Ai fini dell’inserimento nella graduatoria di merito:

– il candidato UE (ed equiparato) deve aver ottenuto un punteggio equalizzato minimo pari a 10;

– il candidato non-UE residente all’estero deve aver ottenuto un punteggio equalizzato minimo >0 (non sono inseriti in graduatoria coloro che non hanno fornito risposta ad alcun quesito).

È possibile prenotare e sostenere il TOLC-MED in uno o entrambi i periodi: nella graduatoria verrà tenuto conto del punteggio migliore ottenuto. Possono partecipare diplomati, diplomandi o studenti iscritti al penultimo anno di scuola superiore.

Dopo aver sostenuto il test i candidati devono presentare la domanda online di inserimento nella graduatoria nazionale, secondo le istruzioni che saranno disponibili alla pagina https://accessoprogrammato.miur.it/.

La procedura sarà attiva dal 31 luglio 2023 e si chiuderà inderogabilmente alle ore 15.00 del 24 agosto 2023.



Il 5 settembre 2023 verrà pubblicata sul sito riservato la graduatoria nazionale di merito nominativa, con l’indicazione per ciascun candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato”, “prenotato” o “in attesa” tenendo conto dei risultati di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede.