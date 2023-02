Varesina verso il “Franco Ossola”, Spilli: “C’è grande entusiasmo, lo stadio richiede personalità ed esperienza”

Domenica 12 febbraio il “Franco Ossola” ospiterà la sentita sfida tra Varese e Varesina, con le fenici che arrivano all’appuntamento forti dell’ottima posizione di classifica. Ad anticipare la sfida, a 48 ore dal fischio d’inizio, è l’allenatore rossoblù Marco Spilli, protagonista della videointervista realizzata dall’ufficio stampa della Varesina.

«Il momento della squadra è positivo – spiega l’allenatore -. I risultati aiutano a far sì che l’entusiasmo sia alto, poi è chiaro che c’è un lavoro meticoloso anche dal punto di vista mentale perché l’euforia talvolta nasconde delle insidie. Ci siamo concentrati su questo perché è una situazione da gestire e perché i derby sono sempre complicati, si azzera tutto. È una partita a sé, che va preparata scrupolosamente sotto tutti i punti di vista, ma l’aspetto mentale la farà da padrone anche perché andiamo in uno stadio importante che richiede personalità e tanta esperienza.

Riguardo alla formazione, il tecnico delle fenici non fa pretattica: «Non c’è niente da nascondere. C’è la voglia di giocarla e quindi qualcuno accelera i tempi di recupero per essere in campo; mai come questa settimana ci siamo allenati con tutti i giocatori della rosa. Poesio si è allenato con la squadra e credo che potrà essere della partita mentre in porta dovrò decidere anche in base agli altri senior della squadra e prenderò le scelte anche pensando a quell’aspetto. Ho comunque a disposizione tre portieri di assoluta affidabilità».

Di fronte si troveranno due squadre che nelle ultime uscite hanno trovato risposte importanti nei reparti arretrati. «Il Varese sta subendo poco – analizza Spilli -, ma anche noi stiamo facendo un grande lavoro, d’altronde i campionati importanti nascono dalla solidità difensiva. Anche a livello offensivo stiamo crescendo. Riguardo al Varese, ho detto anche in tempi non sospetti che le cose stavano cambiando. De Paola ha dimostrato di essere un allenatore tosto. Dopo aver subito tanto, non prendere gol in tre partite significa che c’è stato un lavoro straordinario sul campo e questo gli va riconosciuto».

«I derby sono sempre belli e stimolanti e anche abbastanza facili da preparare perché tutti ci tengono a far bene. Dall’altro punto di vista bisogna frenare l’euforia. Credo però che il derby per i tifosi del Varese siano altri; capita ora contro di noi perché la squadra è incappata in questa categoria. Riguardo a quella gara non giocata fu una pagina brutta, non ho ricordi belli di quella serata; fu una situazione surreale, una serata triste, anche perché siamo stati più di un’ora nel piazzale davanti allo stadio ad aspettare. Sono certo che i nostri tifosi ci seguiranno

L’INTERVISTA COMPLETA