Eventi da marzo a giugno per i cento anni di Gianfranco Brebbia, maestro varesino del cinema sperimentale

(Foto di copertina di Paolo Zanzi)

Una grande rassegna di eventi tra Varese, Gallarate e Milano sta per aprirsi in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Gianfranco Brebbia, il filmaker e artista varesino la cui opera è stata riportata alla luce ed è diventata un manifestazione otto anni fa, grazie all’impegno della figlia Giovanna e la collaborazione dell’Università dell’Insubria.

Con un programma di eventi che si diffonde nel territorio. Tra le iniziative previste un incontro in salone Estense, una mostra in sala Veratti, un laboratorio e una rassegna di film al MaGa di Gallarate e l’ormai tradizionale convegno lungo una intera giornata nell’Aula Magna dell’università dell’Insubria, che destinerà anche i premi Gianfranco Brebbia alla Carriera che quest’anno saranno per l’artista Vittore Frattini e il fotografoCarlo Meazza, e i premi Gianfranco Brebbia cineclub e fotoclub, la cui presentazione delle opere vincenti vedrà come sede il Castello di Masnago ad aprile.

Altre sede prestigiosa sarà la Cineteca di Milano, dove in una data non ancora definita in giugno si terrà alla la presentazione dell’archivio Gianfranco Brebbia, con proiezioni che avverranno anche alla Triennale di Milano e a villa Panza di Varese.

Il titolo della manifestazione di quest’anno prende spunto da uno dei suoi film più interessanti, che verrà proiettato proprio all’interno della rassegna: il cortissimo “Bet” pellicola di pochi minuti realizzata nel 1973, che ha la caratteristica di essere incisa e dipinta a mano: «Una delle piu alte rappresentazioni delle sua carriera artistica e cinematografica» come ha spiegato infatti Giovanna Brebbia nella presentazone, che ha visto molti dei protagonisti dell’iniziativa.

«“Bet” è uno dei piu bei film di Brebbia, una vera chicca da non perdere – ha sottolineato Mauro Gervasini, critico cinematografico, docente e sostenitore del movimento che promuove l’opera di Gianfranco Brebbia fin dal suo inizio – ed è la prima cosa che voglio sottolineare delle attività di quest’anno. la seconda è che qui all’Insubria ci sono docenti coinvolti fin da subito in questa avventura che dura da 8 anni: nata all’interno delal facoltà di comunicazione, e quindi concentrato sull’estetica della sua opera ora è fermamente inserito nel corso di storia contemporanea, il che ha dato una svolta e un approfondimento dal punto di vista storico al nostro percorso. Il terzo punto che voglio sottolineare è quello del lavoro con i ragazzi: il materiale del concorso quest’anno è di altissima qualità, segno di un importanza sempre crescente per questo tipo di arte».

«Siamo particolarmente contenti di partecipare a questo ricco e articolato percorso che ripercorre un pezzo di storia del territorio» ha commentato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, «Una rassegna importante, che riscopre il territorio, premia i giovani e scopre talenti in città» ha aggiunto il consigliere delegato ai Giovani Francesca Strazzi.

Il punto di partenza e clou sarà l’incontro in salone Estense di sabato 11 marzo prossimo: la presentazione delle pubblicazioni dell’Archivio di Gianfranco Brebbia, con proiezione di film e musica dal vivo e la cerimonia di premiazione “Il Fotogramma d’argento” a coloro che hanno collaborato alla ricerca dedicata all’Archivio Gianfranco Brebbia. Seguirà un ricco programma di proiezioni e arte fotografica che si snoderà in più punti della città e oltre.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 11 marzo al Salone Estense di Varese, alle ore 15.30, la presentazione delle pubblicazioni dell’Archivio di Gianfranco Brebbia con proiezione di film e musica dal vivo e la cerimonia di premiazione “Il Fotogramma d’argento” a coloro che hanno collaborato alla ricerca dedicata all’Archivio Gianfranco Brebbia.

Domenica 12 marzo alla Sala Veratti Musei Civici di Varese, alle ore 16, l’inaugurazione della mostra fotografica “Idea assurda per un filmaker” che sarà aperta al pubblico sino al 18 marzo, con l’esposizione di fotografie e documenti dell’archivio di Brebbia e proiezione di film.

Domenica 2 aprile al Museo MaGa di Gallarate, attività di Laboratorio di cine-pittura al mattino e, nel pomeriggio, proiezioni di film della Cooperativa di Cinema Indipendente di Roma: Massimo Bacigalupo e Gianfranco Brebbia.

Venerdì 14 aprile nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria in via Ravasi, la sesta edizione del convegno Idea assurda per un filmaker e il Premio “Gianfranco Brebbia” 2023, con il concorso di cine/fotografia e il Premio alla Carriera agli artisti Vittore Frattini e Carlo Meazza.

Sabato 22 aprile al Castello di Masnago, la prima edizione del Festival CineFoto Gianfranco Brebbia, con proiezione dei film vincitori e l’inaugurazione della Mostra Fotografica ColoreLuce con l’esposizione delle foto vincitrici. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 22 a sabato 29 aprile.

In data da definire nel mese di giugno, proiezione del film di Gianfranco Brebbia e di Ubaldo Magnaghi alla Triennale di Milano e a Villa Panza.

La manifestazione BET è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli dell’Insubria, l’Ufficio Scolastico territoriale di Varese, la Cineteca di Milano, il MAGA di Gallarate, CSC Cineteca Nazionale, Home Movies di Bologna, con il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Commissione Europea, e con il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.