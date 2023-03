Il pranzo sociale inaugura la nuova stagione del Moto Club Bustese

Si è svolto domenica 19 marzo 2023 presso il ristorante “Villa Renoir” di Legnano il pranzo di inaugurazione delle attività del 2023 del Moto Club Bustese. Inutile dire che è stato un vero successo, hanno partecipato circa 140 persone tra i tanti soci e simpatizzanti che hanno dato sfoggio a un forte spirito di aggregazione sociale.

Tra i presenti l’assessore allo sport del Comune di Busto Arsizio Maurizio Artusa, il presidente del Registro Storico Gilera Massimo Lucchini Gilera, il responsabile del registro storico Testi Nicola Salina e alcuni Motoclub di zona come quello di Como, Ossona e Desio con il quale il Motoclub Bustese è gemellato per la befana benefica.

L’ospite principale di giornata è stato il venezuelano Carlos Lavado pilota 2 volte campione del mondo (1983 e 1986) nella classe 250cc con la Yamaha premiato dal Motoclub Bustese. Durante la manifestazione sono stati premiati i giovani motociclisti Leonardo Abruzzo e i fratelli Samuel e Davide Treccani che non erano presenti appunto per motivi agonistici.

Ha chiuso la giornata il commento del Segretario Alfio Crespi : «È stata una grande giornata! Abbiamo presentato il consiglio che starà in carica i prossimi 4 anni col nuovo presidente Giorgio Giani. È stata inoltre l’occasione per congedare Romano Colombo presidente onorario del Motoclub Bustese, premiato con un album fotografico che riassume i suoi 23 anni di impegno in questo ambito».