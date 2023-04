A Rescaldina torna l’appuntamento con Camminmangiando

Rescaldina si prepara a “riabbracciare” il Camminmangiando, appuntamento che in paese è un vero e proprio “must” in occasione della Festa dei Lavoratori e che anno dopo anno è anche diventato a tutti gli effetti un marchio di fabbrica per la Pro Loco e i suoi volontari, tornati dallo scorso anno a portare a spasso per i boschi i cittadini tra buon cibo e divertimento dopo il doppio stop imposto dalla pandemia.

Nato nel 2005, il Camminmangiando è una passeggiata cultural-gastronomica tra i boschi del Parco del Rugareto che porta i partecipanti alla scoperta della bellezza dei boschi e dell’ambiente, lungo un percorso segnato da diverse tappe di ristoro e dalle attività di animazione organizzate dalla Pro Loco durante la camminata. Quest’anno, dopo il benvenuto nella sede della Pro Loco, i partecipanti andranno metaforicamente a spasso per l’Italia con quattro diverse tappe che porteranno in tavola la cucina delle diverse Regioni del Bel Paese.