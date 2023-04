Al via i playoff di Challenge Cup. Uyba impegnata contro Il Bisonte Firenze

Chiuso il deludente capitolo di regular season e al centro di tante notizie di mercato che anticipano grandi cambiamenti per la prossima stagione, la e-work Busto Arsizio inizia la sua avventura nei playoff per conquistare l’accesso alla Challenge Cup 2023/2024.

Domenica 30 aprile alle 18, le farfalle calcheranno il taraflex della e-work Arena nella sfida contro Il Bisonte Firenze, in questa nuova formula proposta della Lega Pallavolo Serie A Femminile dove sei squadre si sfideranno in due gironi da tre con gare di sola andata e le prime dei due Round Robin si sfideranno nel match decisivo il 7 maggio. Oltre alla partita contro Firenze, le bustocche saranno impegnate il 3 maggio alle ore 2 0.00 a Chieri.

Ancora un impegno difficile per coach Musso, che deve preparare al meglio due sfide difficili per la qualità delle avversarie e per una situazione di infermeria particolarmente affollata, con Rosamaria sicuramente assente e con condizioni non ottimali ma in fase di valutazione di Zannoni, Bressan, Battista e Olivotto.

Le ragazze di coach Parisi, fuori dalle prime otto al termine della regular season, hanno iniziato bene questa seconda fase vincendo la doppia sfida contro Cuneo e la prima partita del round contro Chieri e daranno del filo da torcere alle padrone di casa.

A presentare la partita la schiacciatrice Alice Degradi che è consapevole della difficoltà dell’impegno ma vuole provare a regalare una soddisfazione ai tifosi: “Non è stata una settimana semplice per i tanti problemi fisici che ci stanno perseguitando, nonostante questo vogliamo provare a chiudere al meglio la stagione e andare più avanti possibile anche in questi play-off per la Challenge Cup. Firenze ha chiuso dietro di noi in regular season ma è reduce da due belle partite contro Cuneo e soprattutto dalla vittoria in trasferta a Chieri: non sarà per niente facile batterla”.

E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

E-Work Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L) 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L)

Il Bisonte Firenze: 1 Alhassan, 2 Sylves, 4 Herbots, 6 Guiducci, 7 Van Gestel, 9 Panetoni (L), Knollema, 11 Adelusi, 13 Graziani, 15 Nwakalor, 17 Lapini, 18 Kasareva, 23 Malinov

Programma play-off Challenge

Prima giornata:

Gir. A. 27/04 ore 20: Chieri – Firenze 0-3

Gir. B. 27/04 ore 20.30 Casalmaggiore – Pinerolo 3-0

Seconda giornata:

Gir. B. 29/04 ore 20.30: Bergamo – Pinerolo

Gir. A. 30/04 ore 18: Busto A. – Firenze

Terza giornata:

Gir. A. 03/05 ore 20: Chieri – Busto A.

Gir. B. 03/05 ore 20.30: Casalmaggiore – Bergamo