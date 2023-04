“Bcc non ti lascia”. La fortunata campagna della banca territoriale a Samarate

“La Bcc ti resta vicina e non lascia Samarate”. Il messaggio è semplice e – soprattutto – ben calibrato sulla realtà locale: la campagna di comunicazione è della Banca di Credito Cooperativo di Buguggiate e Busto Garolfo, uno dei pochi istituti che ha mantenuto una filiale a Samarate, comune di sedicimila abitanti diviso in un centro, due frazioni “maggiori” e due frazioni più piccole.

La campagna di comunicazione iperlocale arriva sull’onda di una polemica nella cittadina legata alla chiusura di due diverse filiali bancarie, nelle due frazioni “maggiori” di Verghera e San Macario. La scelta dei due istituti ha sollevato più di un malumore sui social, soprattutto per la scelta su San Macario, dove la chiusura della filiale di Intesa San Paolo ha privato di un punto di riferimento anche i residenti del vicino.

Una «scelta dettata dal puro interesse» avevano contestato con durezza già nel 2021 i due sindaci Enrico Puricelli (Samarate) e Filippo Gesualdi (allora primo cittadino di Ferno). «In nome della razionalizzazione, si calpestano i valori e le comunità che hanno permesso alla banca di crescere».

Anche quando la chiusura è diventata definitiva il sindaco Puricelli ha ri-sollevato la questione, il tema è venuto fuori durante una conferenza stampa in cui Bcc era presente come sponsor di uno dei tanti eventi sostenuti in zona. E forse proprio da quello spunto la Bcc ha colto la palla al balzo, puntando tutto sul messaggio della banca di territorio, presente capillarmente tra Alto Milanese e Varesotto. Il messaggio ha colto subito nel segno, visto che il manifesto è finito subito sulle pagine social locali (foto Bacheca Civica Samarate).