Campo dei Fiori siamo noi a San Gemolo con Gev e Legambiente

Ripartono sabato 22 aprile le attività di volontariato ambientale Campo dei Fiori siamo noi promosse dal Parco del Campo dei Fiori in collaborazione con Legambiente e Guardie ecologiche volontarie. Per questo primo appuntamento del 2023 il ritrovo è in Valganna, a San Gemolo.

“In particolare ci dedicheremo alla manutenzione dell’area pic-nic e dintorni, alla sistemazione del terreno della zona, alla verniciatura della struttura in legno davanti al laghetto, alla raccolta di eventuali rifiuti, alla pulizia del vetro del laghetto e al taglio del prato e della vegetazione grazie al supporto delle nostre Gev – fanno sapere dall’Ente Parco – Visto il successo del progetto e quanto crediamo in queste iniziative, anche nel 2023 il nostro Parco ripropone il ciclo di giornate di volontariato ambientale Campo dei Fiori siamo noi”.

Il ritrovo per tutti è alle 8:30 davanti alla Cappella di San Gemolo.

Fine delle attività alle 12 circa.

Eccezionalmente per l’occasione i volontari potranno entrare con le auto nell’area ma i promotori invitano i partecipanti ad organizzare del car pooling per usare il minor numero possibile di auto possibili.

Il luogo è raggiungibile anche con la linea del bus n10 che parte dalle stazioni di Varese.