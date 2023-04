Confronto tra candidati sindaci a Lonate Pozzolo

La comunità pastorale ha organizzato per il giorno 3 maggio alle ore 21.00 presso il teatro dell’oratorio di Lonate Pozzolo, via San Giovanni XXIII 59 un confronto tra i candidati sindaci del Comune: Tiziano Bonini, Elena Carraro, Nadia Rosa e Modesto Verderio.

È questo per noi un momento importante per esprimere l’attenzione che la Comunità Cristiana ha per la gestione della amministrazione del nostro paese e per dire l’apprezzamento che abbiamo per chi si impegna nel servire la cittadinanza con la disponibilità a lavorare per la politica locale.

In questa occasione sarà dato spazio a ciascun candidato per poter presentare la propria visione di governo del comune su quattro aree tematiche che riteniamo importanti per la comunità, pur consapevoli che non esauriscono le molteplici responsabilità che un sindaco ha come missione.

L’incontro prevede questa organizzazione: introduzione del parroco.

Ascolto dei candidati relativamente alle seguenti quattro aree: i servizi sociali e le relative problematiche: obiettivi da perseguire, da mantenere, implementare o ridurre, da innovare.

La cultura e la scuola: proposte per la cura della cultura e per l’accompagnamento delle istituzioni che svolgono servizi educativi.

La tutela del territorio e la cura dell’abitare: politiche ecologiche, gestione degli spazi abitativi fatti di strade, case, mobilità sostenibile e sicura.

L’area dei servizi pubblici: gestione dell’esistente, creazione di nuove strutture, di nuovi servizi con la corrispondente sostenibilità.

Dopo le domande del pubblico ogni candidato avrà l’opportunità di esprimere un sintetico messaggio finale.