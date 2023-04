Eugenio Amos torna in gara in Messico: primo passo verso la Dakar

Il Mondiale rally-raid riparte dal Messico dove – da sabato 22 a venerdì 28 aprile – si disputa il Sonora Rally nel quale si sono dati appuntamento molti dei grandi nomi dell’endurance fuori strada sia delle due sia delle quattro ruote. Al via della gara messicana ci sarà anche un pilota varesino, il 37enne Eugenio Amos, che ha alle spalle già diverse esperienze in questo genere di prove compresa la Dakar e che avrà tra le mani il volante di una Toyota ufficiale.

Amos infatti guiderà una Hilux navigata dal modenese Paolo Ceci: il binomio italiano è consolidato visto che in passato hanno già ottenuto ottimi risultati (come il secondo posto di classe nel Mondiale cross-country 2021) e visto che avrebbero dovuto disputare insieme la Dakar 2022 poi saltata per una positività al covid di Eugenio a pochi giorni dalla partenza. Proprio il raid più importante del mondo è ora nel mirino di Amos che punta all’edizione 2024 e per questo ha messo a punto un programma agonistico di alto livello. (foto in alto: Ceci a sinistra e Amos a destra)

Dopo il Messico, Amos e Ceci gareggeranno anche nelle prove iridate in Argentina e in Marocco e sono iscritti alla classe regina, quella della T1 Plus nel quale – al Sonora Rally – troveranno tra gli avversari gente del calibro di Sebastian Loeb (Prodrive Hunter) e Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Gazoo), due delle figure più rilevanti del panorama motoristico internazionale. La possibilità di avere una Toyota con le insegne del team Overdrive Racing è senza dubbio un grande risultato per lo specialista varesino che ora dovrà lavorare per conoscere e sfruttare al meglio le potenzialità di un mezzo considerato ai massimi livelli per questo sport.

Il Sonora Rally si disputa con regole di navigazione simili alla Dakar: il terreno di gara comprende dune di sabbia ma è annunciato come un misto di tutte le condizioni proponibili nell’off-road, da tratti nella roccia a chilometri di spiaggia a piste in sterrato. I roadbook per ogni tappa vengono distribuiti la sera prima della partenza e quindi gli equipaggi hanno poco tempo per studiare percorsi e tattiche; si corre inoltre in una regione in cui non ci sono precedenti di gara e così piloti e navigatori si troveranno a gareggiare su piste pressoché sconosciute. Il prologo sarà disputato domenica 23 nei pressi della città di Hermosillo, poi ci si sposterà sino a quasi il confine con gli Stati Uniti con l’arrivo a San Luis Rio Colorado.