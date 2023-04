Inglese fermato a Chiasso, aveva nel bagagliaio un pappagallo a rischio di estinzione

Nel portabagagli dell’auto aveva una gabbia con tre pappagalli, di cui uno a rischio di estinzione. Un particolare che non è sfuggito agli agenti dell’Ufficio federale delle dogane che hanno fermato un uomo in entrata in Svizzera al valico autostradale di Chiasso per controlli di routine. All’uomo, in possesso di passaporto inglese, è stata contestata l’omessa dichiarazione di un pappagallo appartenente ad una specie protetta secondo la convenzione CITES che disciplina il commercio delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

Nello specifico il pappagallo “proibito” è un esemplare di Neophema splendida, anche conosciuto con il nome comune di Parrocchetto splendido, che è stato scoperto nel baule del Suv dell’uomo in una gabbia insieme ad altri due volatili ad altri due volatili di specie non protetta. L’uomo ha dovuto pagare un deposito cauzionale in attesa della multa.