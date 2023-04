La sicurezza stradale a Cocquio Trevisago si impara anche a scuola e giocando

Durante la mattinata di giovedì, 19 aprile i bambini delle classi prima, terze e quinte della scuola primaria “I Salvini” di Cocquio Trevisago (il plesso fa parte dell’ Istituto comprensivo “E. Curti” di Gemonio), accompagnati dai rispettivi docenti, hanno concluso presso il Parco dell’Amicizia del paese il progetto di educazione stradale.

Il comandante dei vigili, Giuseppe Cattoretti, unitamente agli altri agenti della polizia locale e abilmente coadiuvati dagli esperti dell’associazione “VitaSicura” di Pavia hanno reso la giornata dedicata ai bambini coinvolti nel progetto un valido momento formativo.

Gli alunni hanno affrontato, divisi in gruppi, differenti giochi-didattici per favorire in maniera operativa quanto appreso dai bambini nei mesi precedenti. I piccoli utenti della strada hanno potuto cimentarsi in vari giochi: memory dei segnali stradali, giochi dell’oca, tris, ruota della fortuna, gioco dei segnali (nella foto le macchinine utilizzate per uno dei giochi destinati ai bambini).

Sicuramente l’attività che è stata maggiormente apprezzata dagli alunni è stato il percorso con tanto di segnaletica in cui i bambini stessi, alla guida di alcune simpatiche mini-auto, hanno dovuto dimostrare praticamente il rispetto delle principali regole della strada. A conclusione della mattinata a ciascun bambino è stata inoltre rilasciata una simpatica patente, simile al documento originale.

Il successo dell’iniziativa è stato indiscutibile tanto da spingere tutte le parti coinvolte ad attivarsi per poterla ripetere anche negli anni a venire.