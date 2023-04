Openjobmetis, missione a Venezia per continuare a vincere

Inutile fare calcoli: la Openjobmetis spinta sull’orlo della retrocessione dai 16 punti di penalità ha una sola scelta per continuare a sperare sul campo (in attesa del secondo grado di giudizio), quella di vincere anche a Venezia (domenica 23, ore 19).

Dopo aver subito la pesantissima sanzione per le conseguenze del “caso Tepic”, la squadra di Brase ha reagito in maniera pazzesca prima espugnando Trieste e poi battendo Brindisi in una Masnago incandescente, un tutt’uno con i propri ragazzi. Grazie a un terzo periodo che è già negli annali e che ha permesso di ribaltare la Happy Casa.

Un’impresa che ha spinto Brase a concedere giorno di riposo giovedì: meglio avere giocatori più freschi con poco tempo per preparare la gara successiva che uomini con poche forze ma con un giorno in più in palestra. Anche perché questa squadra, per come è fatta, ha la necessità di concentrarsi più sui propri punti di forza (leggi: eseguire nel modo più perfetto possibile i dettami tecnici per cui è costruita) che sul modo di limitare gli avversari.

Il fatto di avere rotazioni ridotte (Reyes sempre assente) rende ancora più necessario il recupero delle forze nell’unica settimana “da tre partite” del girone di ritorno, soprattutto perché l’avversaria di turno – l’Umana Venezia – ha uomini e potenziale per poter impegnare a fondo Ross e compagni. La squadra lagunare poi è in grande ascesa: l’arrivo del coach croato Neven Spahija ha dato la scossa a un ambiente che aveva imbroccato una strada complicata dopo i tanti fasti degli anni scorsi con De Raffaele in panchina.

L’eliminazione dalla coppa ha liberato energie per la Serie A dove la Reyer ha vinto le ultime sei partite consecutive comprese quelle contro Milano e Tortona. Risultati che hanno rimesso Venezia nella zona playoff e, forse, pure tra le candidate a un posto in semifinale anche se il rischio di trovare al primo turno una “grande” è ancora forte. Spahija non potrà schierare né il proprio “totem” Mitchell Watt per un problema muscolare (in quintetto dovrebbe andare Tessitori) e ha in forte dubbio l’ultimo acquisto Adam Mokoka (polso) ma resta squadra assai fornita. Spissu e Granger, Moraschini e Parks, Willis e Bramos sono solo alcune delle carte che gli orogranata possono mettere sul tavolo.

C’è anche l’ex di turno, Andrea De Nicolao, per il quale è pronto il derby familiare con il biancorosso Giovanni: il Denik varesino arriva da un momento complicato e nelle ultime due partite è stato “scavalcato” nel minutaggio da Matteo Librizzi. Chissà se la sfida diretta con il fratello maggiore non possa dare una scossa che Giò si meriterebbe, per l’impegno e la dedizione alla causa.

