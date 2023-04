Parte ad Azzate Papà al tappeto, uno spazio per giocare con i figli

Il primo incontro per i Papà al tappeto con i loro figli è sabato 22 aprile alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio. Iniziativa ad accesso libero e gratuito

Parte sabato 22 aprile alle ore 10 Papà al tappeto, la nuova iniziativa delle Mamme in cerchio riservato questa volta al lato maschile della genitorialità: uno spazio di gioco riservato, per divertirsi con i figli e con altri papà.

Papà al tappeto è uno spazio di incontro, di gioco e confronto riservato a papà e figli di età indicativamente non superiore ai 6 anni. Un’iniziativa ad accesso libero e gratuito, un appuntamento fisso, ogni terzo sabato del mese, dalle ore 10 alle 12 nella sede di via Volta 44 delle Mamme in Cerchio.

L’idea di papà al tappeto è nata durante la Festa del papà celebrata ad Azzate grazie alla disponibilità di quattro papà (tra cui un educatore) e prende spunto da un’esperienza simile partita qualche anno fa da un incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai. L’idea è restituire ai papà un momento autonomo, riservato e privilegiato di gioco con i propri bimbi, senza la presenza delle mamme che a loro volta avranno così qualche momento libero tutto per loro.