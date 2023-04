Punto prelievi di Azzate chiuso lunedì 24 aprile

Venerdì 21 e lunedì 24 aprile, l’attività del Cup della Casa di Comunità di Viale Monterosa 28, dalle 7:45 alle 10:30, sarà dedicata all’accettazione dei prelievi e al pagamento di visite ed esami, se già prenotati. Per nuove prenotazioni di visite ed esami lo sportello sarà attivo a partire dalle 10:30.

Il ritiro referti sarà possibile dalle 12:00.

Lunedì 24 aprile, il Punto prelievi di Azzate sito in via Acquadro 4, resterà chiuso per l’intera giornata. La regolare attività riprenderà mercoledì 26 aprile, nei consueti orari di apertura:

orario prelievi dalle 07:00 alle 09:00

orario ritiro referti dalle 10:00 alle 12:00