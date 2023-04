“Scarpe rotte eppur bisogna andar”, la rete Antifascista di Busto celebra il 25 Aprile in piazza

Momento di festa per il 78° anniversario della Liberazione con molte associazioni e forze sindacali del territorio

Piazza Vittorio Emanuele, animata in questi anni dal Comitato Antifascista in occasione del 25 aprile, quest’anno condividerà lo spazio con molte Associazioni e Forze Sindacali del territorio per organizzare “Scarpe rotte eppur bisogna andar”, celebre verso della canzone partigiana Fischia il vento di Felice Cascione.

La manifestazione sarà un momento di festa per il 78° anniversario della Liberazione che parte dalla lettera antifascista della dirigente scolastica di Firenze (scritta dopo il pestaggio da parte di alcuni esponenti di Blocco Studentesco nei confronti di alcuni studenti di sinistra) per approfondire i temi ancora irrisolti come l’attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione nata dalla lotta di popolo che portò libertà e democrazia al nostro Paese.

«Gli attacchi alla Costituzione ci chiamano ad una continua e fattiva vigilanza perché non ci siano interpretazioni personali e di parte della Storia» – scrive il Comitato Antifascista.

Questi temi saranno affrontati con le parole che ogni realtà porterà come contributo a partire dagli studenti e, dato che il 25 aprile è una giornata di festa, saranno la voce e i suoni di Paolo Rusconi ad accompagnarla. Per continuare a dare movimento all’antifascismo, a partire dalla piazza, ognuno potrà lasciare scritti e disegni sui cartelli posti a fianco della lettera scritta dalla Dirigente di Firenze. I cittadini e le forze democratiche e antifasciste sono invitate ad animare la piazza. Appuntamento il 25 aprile dalle ore 11,30 alle 13.00 in P.zza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio.

“Libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai” – Umberto Eco – Il Fascismo Eterno –

Aderiscono: Rete Studenti Medi Varese, Acli, AdL Varese sindacato di base, Amici di Angioletto, ANPI Busto, Auser, Circolo Gagarin, CGIL Varese, Combinazione, Comitato Antifascista Busto, Emergency, Famiglie Arcobaleno, Il Quadrifoglio, Legambiente, Masci/Adulti scout, Movimento x Busto, Noi della Comerio 1885, Rete Antifascista Legnano, Rete di Cooperazione Educativa, Medicina Democratica.