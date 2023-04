Simone Libralon in concerto a Borgo Ticino con “Unconventional viola!”

Il musicista varesino Simone Libralon sarà protagonista venerdì 14 aprile del concerto “Unconventional viola!” in programma alle 21 a Borgo Ticino (No) nel contesto dell’Antica Casa Balsari, sul Lago Maggiore.

In programma musiche di B. Britten, G. Knox, J. Cage, e G. Kurtàg, per un progetto musicale che intende esplorare il linguaggio della modernità ripercorrendo alcuni dei brani e degli autori che hanno fatto la storia del XX secolo.

Atmosfere immaginarie, miniature musicali, virtuosismo non convenzionale e forte drammaticità sono solo alcuni degli ingredienti di una serata assolutamente da non perdere all’insegna delle correnti e delle manifestazioni artistiche a noi più vicine.

Protagonista di questo programma musicale sarà Simone Libralon, violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano, che si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola, volti a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Ha inciso per Brilliant Classics (J.S. Bach – Six Suites for Viola Solo BWV 1007-1012, 2021) e per Aulicus Classics (Britten, Elegy – Three Suites, Op. 72, 80 & 87 for Solo Viola, 2022) di cui l’integrale delle suite con la viola è una prima incisione mondiale. Ospite in diretta del programma Rai Radio 3 Suite e per RSI Rete Due, è stato intervistato dal Corriere della Sera e delle sue incisioni hanno parlato Il Sole 24 Ore, Rete Toscana Classica, Radio Classica, MusicVoice, Radio Vaticana, Radio MCA, Rete 55, Living is Life Magazine.

Elogiato dalla critica per le qualità tecniche, la bellezza del suono e il respiro della musica solisticamente si è esibito per diverse rassegne ed enti sia nazionali che internazionali; tra questi Ferrara Musica, ADI Design Museum, FAI, Regione Lombardia, Lunch-time recitals di Londra e Miami Music Festival.

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria prima del concerto. Per informazioni: cell +39 335 5637453

L’ingresso è ad offerta libera a partire da 15 euro