A Gemonio si fa festa con la “Sagra dell’Asparago e della Fragola”

La bontà dell’asparago “in tutte le sue forme”, la dolcezza delle fragole. Un binomio che a Gemonio è festeggiato da quasi quarant’anni grazie alla tradizionale sagra voluta e organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile.

L’appuntamento è giunto addirittura alla 37a edizione e andrà in scena sabato 27 e domenica 28 maggio al parco polivalente delle feste di via Edoardo Curti, nei pressi delle scuole e dei campi sportivi. Tra le specialità gastronomiche a disposizione dei golosi di tutto il circondario ci sono il tradizionale risotto con gli aparagi e il più innovativo risotto con le fragole. Il menu è disponibile anche per l’asporto.

La sagra prenderà i via sabato alle 18 con l’apertura e la vendita di asparagi e fragole; dalle 19,30 invece si potrà cenare in compagnia. Domenica l’appuntamento inizia a pranzo (apertura e vendita alle 11, si mangia a partire da mezzogiorno) mentre la conclusione è con la cena dalle ore 19. L’area è fornita di numerosi posti a sedere, tutti al coperto perché oltre al grande salone delle feste è stato montato anche un ampio tendone capace di accogliere parecchi tavoli. La festa quindi ci sarà anche in caso di maltempo.

In caso di bel tempo sarà disponibile anche un grande gonfiabile per tutti i bambini (a pagamento). Il ricavato andrà come sempre a sostenere l’attività della Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile, una delle più longeve dell’intera provincia visto che è stata fondata sul finire degli anni Settanta e da allora ha sempre operato in caso di necessità.