A Morosolo una passeggiata immersiva nella natura con Matteo Goglio

Una passeggiata per riscoprire sè stessi aprendosi al benessere e alla consapevolezza. Tra le attività proposte a Morosoccer, evento organizzato dalla Asd Bidone a Morosolo. Domenica 18 giugno sarà possibile iscriversi ad una passeggiata immersiva nella natura con Matteo Goglio, accompagnatore all’ascolto nell’esperienza sensoriale, mentale ed emozionale. Ha fatto di tutto questo una professione che ha chiamato Creati Vita.

La sua attività consiste nell’accompagnare in natura singole persone e gruppi, per delle vere e proprie passeggiate ”dentro e fuori di sé”. Un’attività che è nata conciliando la sua formazione artistica (è stato, infatti, attivo per decenni come musicista, poeta, insegnante e ideatore di eventi) con la sua dote più innata e profonda: quella di ricercatore dell’arte di vivere.

Per l’edizione 2023 di Morosoccer, Matteo accompagnerà un gruppo di passeggiatori (minimo 8 e massimo 20 partecipanti) in un’esperienza immersiva nell’ascolto e nella natura. Con la sua arte di accompagnatore guiderà il gruppo alla ricerca di quel legame sottile e prezioso che, se percepito, può sempre riportarci alla bellezza del momento presente e dei tanti spunti di gioia e di creatività che la vita ci porta incontro costantemente. Per l’iscrizione è richiesto un contributo simbolico di 5 euro a persona (da pagare in loco) che sarà devoluto interamente in beneficenza.

Ai partecipanti che vorranno fermarsi a pranzo dopo la passeggiata è riservato un menù speciale a 15 euro (solo su prenotazione, da indicare nel form di iscrizione QUI) con il piatto speciale del giorno, una gustosa Picanha alla griglia cucinata in cottura indiretta a 150 gradi circa, birra o bibita, contorno a scelta e/o patatine (per i vegetariani al posto della Picanha si può scegliere tomino o tagliere di formaggi).

Per prenotare compilare il form all’indirizzo bit.ly/41lYw5S

Info pratiche sulla Passeggiata:

Orario 9 – 12.30

Ritrovo 8.30 presso l’oratorio di Morosolo, piazza Giovanni XXIII. Percorso su strade protette e/o sentieri

Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking, abiti adatti al camminare e zaino con borraccia da 1 litro, k-way e crema solare. Consigliati anche un cappellino e occhiali da sole.

PER INFO www.matteogoglio.com

PROSSIMI EVENTI https://www.matteogoglio.com/eventi/