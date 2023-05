Alla “Pellico” di Cedrate spunta la “fragoleria”

La scuola primaria “Silvio Pellico” di Cedrate presenta i suoi orti scolastici e nasce la fragoleria. Il progetto ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria nell’ambito del progetto Green School, durante il periodo primaverile, da marzo ad oggi.

«Grazie ai fondi del progetto Edugreen per le scuole, abbiamo acquistato dei kit per realizzare delle fioriere di legno, solide e belle», spiegano le insegnanti.

Alessio e Nicolas si divertono, con i loro compagni di classe, a sbriciolare le mattonelle di fibra di cocco, inzuppate nell’acqua e riempiono di terriccio le nuove fioriere, predisposte vicino all’ingresso della scuola.

«Quello della fibra di cocco è un sistema innovativo per fertilizzare la terra e poterla manipolare senza sporcarsi, non ci servono nemmeno i guanti»,-fanno notare Angela e Ibrahim. «Palette, rastrelli, badili, annaffiatoi, letti rialzati di legno ben levigato che permettono ai bambini di scoprire il suolo e i suoi abitanti in sicurezza»- affermano i collaboratori Paolo e Francesco, che insieme hanno avvitato le giunture delle vasche.

Ilaria, Ludovica, Angelica trapiantano le fragole quattro stagioni dal vasetto alla vasca colma di terriccio: «le radici sono così fitte da riempire il vaso: c’è bisogno di più spazio e terra per nutrire la piantina», dice Lin, e mentre tutti si gioca, all’intervallo del premensa, divisi a gruppi, i bambini sperimentano e toccano con mano il microcosmo del prato che hanno studiato.

«Ma come risolviamo il problema della mancanza d’acqua quando la scuola è chiusa?» chiede Filippo. La risposta arriva dal riuso consapevole dei rifiuti: le bottiglie di plastica vuote, forate sul tappo, lasciano fuoriuscire l’acqua molto lentamente e l’innaffiatura nei weekend sarà garantita.

«Per la nostra green school è un altro successo!», concludono le insegnanti.