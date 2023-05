Auto contro moto a Bizzarone, centauro in codice rosso

Grave incidente sulla SP 23 tra Lomazzo e Bizzarone. Alle 9.45 di sabato 20 maggio una moto si è scontrata contro un’automobile. Ad averne la peggio è stato il motociclista, che è stato soccorso in codice rosso.

Lo scontro si è verificato in Via Terranera nel Comune di Bizzarone. In totale sono rimaste coinvolte tre persone.

Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanze e automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco di Como.