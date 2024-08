Incidente sulla strada dalla dogana a Bizzarone, feriti due motociclisti

È intervenuto anche l’elisoccorso, in notturna, per soccorrere i due motociclisti protagonisti di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 23 a Bizzarone, nel cuore della notte tra 14 e 15 agosto.

L’allarme è scattato poco prima delle quattro di notte a meno di un chilometro dal valico di confine: i due motociclisti – una donna di 34 anni e un uomo di 39 – sono finiti a terra, i soccorsi sono intervenuti in “codice rosso”, secondo una prima valutazione di particolare gravità.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano, l’automedica e appunto anche il mezzo aereo del sistema Areu, attivato secondo il protocollo d’intervento notturno (la foto è d’archivio).

I due motociclisti sono stati poi trasferiti in ospedale al Sant’Anna di Como: hanno riportato lesioni significative ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi (non sono comunque coinvolti altri veicoli).