Bagno di folla per la presentazione della serie tv dei Ferragnez a Milano

Bagno di folla per la seconda stagione della serie “The Ferragnez“, con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, è stata presentata in anteprima a Milano, all’Arco della Pace, dove centinaia di fan si sono radunati per l’evento. La serie disponibile su Amazon Prime è incentrata su momenti di vita della coppia e dei loro due figli, Leone e Vittoria.

Nella nuova stagione, i Ferragnez hanno annunciato che ci saranno “momenti difficili ma anche momenti spensierati: un mix di tutto lo scorso anno a partire da marzo”. I primi quattro episodi della serie saranno in onda su Prime Video a partire dal 18 maggio, mentre dal 25 maggio saranno disponibili gli ultimi tre; l’episodio speciale dedicato a Sanremo sarà invece visibile a settembre.

La serie riprende dal ricovero di Fedez, che nel marzo 2022 aveva scoperto di avere un tumore al pancreas. La prima puntata di “The Ferragnez 2”, dal titolo “Back again”, segue il ricovero e la riabilitazione di Fedez, intervallando le immagini con spezzoni della seduta di Chiara e Fedez con lo psicologo. Fedez ha condiviso i suoi timori durante quel periodo, dicendo: “Non avevo paura della morte di per sé, quello che mi terrorizzava era che i miei figli potessero dimenticarmi, visto che sono molto piccoli”.

La serie offre un’immersione totale nella vita della coppia, con le telecamere che seguono i Ferragnez in ospedale, dallo psicologo, in auto, in casa, con i nonni e i bambini. Nella quarta puntata, Leo fa il suo primo confessionale. Inoltre, la serie mostra come la famiglia più social d’Italia affronta un giorno da soli, senza badanti, tate e parenti al seguito.

L’evento di presentazione della serie a Milano ha visto un bagno di folla per Chiara Ferragni e Fedez, con migliaia di fan in coda per accaparrarsi i posti in prima fila. I Ferragnez si sono concessi ai selfie e alle domande del pubblico, ringraziando poi i presenti sui social, dove hanno pubblicato numerose immagini della serata.