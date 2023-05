Cade dalla moto a Cantello sulla strada dei frontalieri

Incidente stradale venerdì mattina alle 5.30 sulla sp3, strada che da Varese porta a Cantello, confine di Stato.

Un motociclista di 49 anni è rimasto ferito sembra in modo non grave. Sul posto carabinieri e ambulanza di Sos Malnate.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo. Il punto dell’incidente risulta essere molto prima dell’incolonnamento per la dogana, pertanto il sinistro non sembra avere influito sul traffico verso il confine.