Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: COME TI PARLI?

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Lo sappiamo…tranquilli…tranquilli!

Ce lo siamo ricordati!

Siamo “anzianotti” ma abbiamo ancora buona memoria!

Oggi avete la gita di classe, quindi il tempo a disposizione per la nostra lezione è veramente poco, anche perché vediamo i pullman che vi attendono all’ingresso della vostra felicità!

Vogliamo usufruire di questi pochi minuti per regalarvi un suggerimento che vi sarà mooooolto utile per la vostra autostima.

Qual è la persona con la quale parlate di più in assoluto!? Moglie? Marito? Mamma? Papà? Figli? Nonni? Amico? Cane? Gatto? Amante?

Ve lo diciamo noi….

La persona con la quale interagite più spesso senza che ve ne rendiate conto è con voi stessi!

Il consiglio? Ricordatevi che quando parlate con voi stessi state parlando con una bella persona, quindi usate parole d’amore e quando serve parole severe, ma mai offensive!!!

Splendida giornata!

Fantastica settimana!

Stupenda gita!

CONTINUA A SOGNARE!

LUCA&SIMONE!

SPETTACOLO SPETTACOLARE!

(foto Pexels)