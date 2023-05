Cub trasporti in sciopero, “cancellazioni a Malpensa e Linate“

L’annunciato sciopero del trasporto aereo è scattato dalla mezzanotte. Lo ha proclamato “Cub trasporti“ per rivendicare il rinnovo del contratto.

La stessa organizzazione sindacale fa sapere in una nota che la mobilitazione ha prodotto «70 cancellazioni per voli in partenza da Malpensa e 43 in partenza da Linate per il settore passeggeri».

«Alle 10 riprende presidio al cargo di Malpensa»