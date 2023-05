Dalla Svizzera per comprare droga nei boschi di Origgio: una ragazza elvetica è stata fermata dai carabinieri durante i controlli nelle aree verdi alla periferia del paese, dove spesso si appostano gli spacciatori.

La giovane ha spiegato ai militare che si trovava nel bosco non come sentinella per i pusher, come all’inizio avevano sospettato i carabinieri, ma per acquistare droga. Come consumatrice di stupefacenti non è risultata perseguibile.

Questa situazione non è un caso isolato. Recentemente, a Induno Olona, è stato trovato denaro in franchi svizzeri a casa di spacciatori. Ciò indica che c’è un traffico che dalla Svizzera arriva in Italia per acquistare sostanze stupefacenti.

La vicinanza geografica tra la Svizzera e l’Italia facilita purtroppo il flusso di droga tra i due Paesi.