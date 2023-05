Spacciavano “a domicilio” a Induno Olona, tre persone in manette

Spacciavano in casa a Induno Olona, ma il movimento sospetto è stato segnalato ai carabinieri che sono intervenuti e hanno arrestato tre persone. L’operazione lo scorso 17 maggio, quando i militari hanno notato una donna entrare e uscire dalla casa sospetta.

Fermata e controllata, è stata trovata in possesso di 2 grammi di cocaina confezionata e appena ritirata. Poco dopo un 42enne è stato fermato con 1,5 grammi di coca, in una confezione simile alla precedente. All’interno dell’abitazione, sono stati trovati un 34enne con precedenti di polizia ed una donna, classe 1994 con precedenti di polizia. In casa sono stati trovati altri 24 grammi circa di cocaina, 11 grammi circa di eroina, 1 grammo di ketamina, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, oltre ad una somma in denaro contante in euro e franchi svizzeri, ritenuta frutto dello spaccio di stupefacenti.

Per i tre presenti nell’appartamento sono scattate le manette poiché colti, in concorso tra loro, nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnati in carcere a Varese e Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quanto rinvenuto, invece, è stato sequestrato.