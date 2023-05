Domenica 14 maggio a Ternate arrivano gli Artigiani al Parco

Trascorri una splendida domenica in compagnia di tutta la famiglia tra artigianato, natura, giochi e laboratori didattici per i più piccoli e auto storiche

Domenica 14 Maggio, dalle 10.00 alle 18.30, presso il meraviglioso Parco Berrini di Ternate arriva la quarta edizione di

ARTIGIANI AL PARCO

i mercatini di artigianato sulle sponde del Lago di Comabbio.

Trascorri una splendida domenica in compagnia di tutta la famiglia tra artigianato, natura, giochi e laboratori didattici per i più piccoli e auto storiche.

Una passeggiata immersi nella natura, dove scoprire decine di proposte di artigianato di qualità e deliziare il palato visitando il golosissimo angolo del gusto, con tanti prodotti tipici.

Il percorso di visita si snoderà all’interno del bellissimo parco, sulle sponde del lago, meta prediletta di famiglie con bambini per gli ampi spazi e i tanti giochi disponibili.

La manifestazione ospiterà selezionati espositori tra artigiani e hobbisti, che proporranno le loro creazioni fatte a mano che spaziano dagli accessori per la casa e la persona, cucito creativo, abbigliamento e gioielli. E ancora prodotti per il benessere e la cura del corpo. E tanti sapori tipici con prodotti gastronomici di eccellenza.

Intrattenimento per tutta la famiglia

Archeokids e Armonica Mente Insieme propongono durante la giornata il laboratorio “ARTIGIANI DEL TEMPO”. Dai manufatti della preistoria all’artigianato del medioevo. Attività didattica che regalerà al tuo bambino il patentino di “vero viaggiatore nel tempo”.

Il laboratorio si terrà alle ore 10.30 / 11.30 / 12.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 / 17.30 e ha un costo di 15 euro a bambino o 25 euro per due fratellini.

Per info e prenotazioni scrivi un messaggio WhatsApp al numero 3478778306

E per la gioia dei papà e di tutti gli appassionati di motori, per la prima volta e in esclusiva, grazie alla collaborazione del Club GAMS di Gallarate ci sarà un’esposizione di auto storiche all’interno dell’evento.

Un’occasione perfetta per il divertimento di tutta la famiglia.

In caso di forte maltempo, accertato nelle 48 ore precedenti l’evento, la manifestazione verrà posticipata a domenica 21 maggio con le stesse modalità.

Si ringraziano Malpensa Meetings organizzatore dell’evento, il Comune di Ternate che patrocina la manifestazione, ArcheokidZ e Armonica Mente Insieme che organizzano i laboratori didattici, GAMS Club per l’esposizione delle auto storiche.