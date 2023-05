È aperto l’ambulatorio Lilt di Casalzuigno

Nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica della LILT delegazione della Valcuvia a Casalzuigno in via Libertà 44. «Da sabato 20 maggio

abbiamo iniziato le prime visite di prevenzione urologica, e prossimamente inseriremo nuovi specialisti», dicono dalla Lilt. «Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto offertoci per questa iniziativa», spiegano i volontari della Valcuvia.

LA MISSION

Essere al servizio delle persone e del loro diritto a essere informate, aver accesso alle cure e vivere con dignità, anche nella malattia. Questo è il primo obiettivo di ogni nostra azione, come realtà presente nel quotidiano sul territorio, con il fondamentale aiuto dei nostri volontari.

Per arrivare prima che tutto abbia inizio, diffondendo una cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce. Per riuscire a intervenire quando ci si ammala, cercando di alleviare il disagio sociale e psicologico legato alla malattia.

Un lavoro constante che, negli anni, ha allargato il concetto di prevenzione fino a farlo coincidere con il concetto stesso di qualità di vita, come recita il nostro pay-off “prevenire è vivere”.