FdI Lonate: “Il presidente del consiglio comunale era proposta utile al paese”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di FdI Lonate Pozzolo, che fa parte della maggioranza di centrodestra che sostiene Elena Carraro

La sezione e i rappresentanti eletti di FdI Lonate Pozzolo desiderano rispondere agli attacchi inutili e per nulla edificanti perpetrati ieri sera dal gruppo di minoranza Uniti e Liberi durante il primo consiglio comunale.

È deplorevole che, anziché cercare un confronto costruttivo e una collaborazione proficua per il bene della nostra comunità, si sia preferito adottare un atteggiamento di critica infondata e divisiva.

La proposta di FdI Lonate Pozzolo di istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale nasceva da una profonda consapevolezza dell’importanza di tale figura per il corretto funzionamento dell’assemblea legislativa locale. Crediamo fermamente che la presenza di un Presidente del Consiglio Comunale possa contribuire in maniera significativa a promuovere un clima di dialogo sereno e costruttivo all’interno del consiglio stesso.

L’aspro clima che si è respirato ieri sera durante il consiglio comunale dimostra quanto sarebbe stato necessario un ruolo di mediazione e coordinamento come quello del Presidente del Consiglio Comunale. Questa figura avrebbe il compito di preservare l’ordine e garantire che tutti i consiglieri abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni in maniera equilibrata e senza interruzioni, promuovendo così un dibattito di qualità e una migliore gestione del tempo dedicato alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno.

Riteniamo che la presenza del Presidente del Consiglio Comunale sarebbe stata vantaggiosa non solo per la maggioranza, ma soprattutto per le minoranze. Tale figura sarebbe garante dell’uguaglianza di opportunità per tutti i consiglieri, assicurando che le voci delle minoranze siano ascoltate e prese in considerazione nel processo decisionale. In questo modo, si potrebbe favorire un’ottimizzazione dei tempi di discussione e una maggiore celerità nelle delibere, senza tralasciare alcun punto di vista.

Con grande sincerità, pur riconoscendone l’impegno, neanche il Sindaco Rosa nello scorso mandato, è sempre stata in grado di mantenere equilibrio ed imparzialità sui punti trattati, dando a tratti un’interpretazione troppo rigorosa del regolamento comunale, specie in fase di replica alle interrogazioni. Siamo fiduciosi il Sindaco Carraro riuscirà a fare bene nella gestione del Consiglio Comunale, ne è prova la serata di ieri, condotta più che egregiamente, in un clima molto teso e di continuo attacco personale.

A fronte del risultato elettorale, in accordo con le forze di maggioranza, si è deciso di non introdurre tale figura, ma vogliamo qui riaffermare il nostro più totale impegno, unito alla fiducia verso il Sindaco Carraro, per una gestione partecipativa e inclusiva delconsiglio comunale, invitiamo la minoranza Uniti e Liberi a unirsi nel perseguire l’interesse comune dei cittadini di Lonate Pozzolo, superando divisioni e contrasti sterili, e a lavorare insieme per un futuro migliore per la nostra amata comunità.

Rimaniamo a disposizione per confronti costruttivi.