Gavirate “casa” del basket femminile con il 1° Memorial Caon

La storia della pallacanestro femminile della nostra provincia passa per forza di cose da Gavirate, da mezzo secolo una delle città che hanno dato vita al movimento “in rosa” dei canestri raggiungendo anche livelli molto importanti sia a livello giovanile sia senior. Nel prossimo mese di giugno quindi è quasi naturale che Gavirate ospiti un grande torneo giovanile dedicato a Franca Caon, capitana di lunghissimo corso (tra gli anni Settanta e Ottanta) scomparsa lo scorso anno.

Il 1° Memorial Caon Franca vedrà in campo squadre di due categorie, la under 19 e la under 14 (ammesse due fuori quota per formazione) e impegnerà in tutto dodici formazioni tra l’1 e il 3 giugno prossimi sui due campi cittadini di via Fermi (scuole medie) e il Palasportiva di via dello Sport. A corollario della manifestazione ci sarà anche una partita tra ex giocatrici che hanno vestito la maglia gaviratese nel corso della loro carriera.

Il torneo “maggiore”, l’under 19, avrà ai nastri di partenza le padrone di casa della ADP Gavirate oltre a Varese 95, Opsa Bresso, Gallarate, Milano e il club svizzero del Riva Basket. Il trofeo under 14 invece sarà messo in palio tra Gavirate, Bresso, Corsico, Varese, Villaguardia e Tradate. In entrambi i tornei saranno premiate le prime tre classificate ma anche la MVP e la miglior realizzatrice di ciascuna categoria.

Il programma del “Memorial Caon” prevede l’inizio degli incontri nella serata di giovedì 1 giugno con gli impegni delle due squadre gaviratesi (ore 18 e ore 20); venerdì 2 giugno si comincerà a giocare alle 9,30 con una partita “esterna” di ragazze under 12 mentre i match inseriti nel torneo inizieranno alle 11,15 per terminare intorno alle 20 (ultime gare al via alle 18). Sabato 3 giugno infine dalle 9,30 gli ultimi incontri dei gironi di qualificazione; alle 15 e alle 17 le finali per il terzo posto in via dello Sport mentre alle 16 e alle 18 le due finalissime in via Fermi. In quest’ultimo impianto, dalle ore 20, le premiazioni.