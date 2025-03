Una pizzata per raccogliere fondi a sostegno dell’Ucraina

È pronta l’ottava spedizione di beni di prima necessità destinati all’Ucraina, e il Gruppo solidale del giovedì organizza una pizzata per raccogliere i fondi per sostenere le spese del viaggio. L’appuntamento è lunedì 17 marzo alle 19:30 alla pizzeria Vecchia Ottocento di Gavirate. È possibile prenotare il proprio posto fino al 14 marzo ai numeri 335456486, 339 3175529 e 3519910253.

Portare aiuti al popolo dell’Ucraina in difficoltà è quanto si prefiggono, da oltre tre anni, il coordinatore Silvano Ribolzi e i suoi collaboratori. Ad oggi sono state spedite 65 tonnellate di beni umanitari di ogni genere, donati dalle tante persone che hanno deciso di contribuire all’iniziativa.

«Un ringraziamento speciale – spiega il coordinatore Ribolzi – va anche all’associazione SOS dei Laghi e in particolare al presidente Gianluca Giarola che sin dall’inizio ha supportato il “Gruppo solidale del giovedì” e al sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli e a tutta l’amministrazione comunale per aver dato la disponibilità dell’utilizzo dei locali di Villa Leonardi , come punto di raccolta delle donazioni. Non si può assolutamente dimenticare di ringraziare anche Massimiliano Guarneri, titolare dell’ Autotrasporti Trelaghi di Besozzo e i suoi dipendenti sempre disponibili per la logistica ed il trasporto in Ucraina dei beni raccolti».