I bambini della materna di Porto Ceresio ricordano “nonno Berna” con un albero e una targa speciale

Mattinata emozionante ieri alla Scuola materna Maffei di Porto Ceresio, dove bambini, insegnanti e autorità cittadine hanno ricordato insieme l’Alpino Giuseppe Bernasconi, un grande amico della Maffei e di tutto il paese, recentemente scomparso.

L’intero istituto (bambini, insegnanti e Consiglio di amministrazione) si è riunito al Gruppo Alpini per ricordare una persona speciale, che ha lasciato un grande vuoto nella comunità ceresina e nella Scuola materna del paese, dove era conosciuto con l’affettuoso soprannome di “nonno Berna”.

Alla presenza del sindaco Marco Prestifilippo e dell’assessore Monia Casale, del parroco don Leonardo e della famiglia Bernasconi rappresentata da Alda Armonti e Roberta Cova, la Scuola materna, grazie anche a una donazione alla memoria fatta dal Gruppo Alpini, ha voluto dedicare un pensiero speciale a chi a sua volta ha dedicato tempo ai bambini della Maffei, aiutando durante le feste o facendo attraversare i bambini all’uscita di scuola.

Per ricordare nonno Berna con un pensiero che resterà e si rinnoverà ad ogni stagione, è stato piantato un albero nel giardino della scuola, affiancato da una targa con un disegno fatto dai bambini.

Un segno di gratitudine per un nonno speciale e per il Gruppo Alpini di Porto Ceresio, di cui tanto era orgoglioso di far parte.