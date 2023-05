I bambini della scuola di Brenta danno l’esempio con la loro giornata ecologica

Si è svolta oggi la giornata ecologica dei bambini e delle bambine della scuola elementare di Brenta, che insieme agli amministratori comunali, alle insegnanti e ai volontari hanno dato vita ad una bella mattinata dedicata all’ambiente e alla gestione consapevole dei rifiuti.

Alle 8.30 i bambini si sono trovati nell’area antistante la scuola e dopo una spiegazione del sindaco Gianpietro Ballardin e del sindaco Maura Novi sull’importanza dell’iniziativa e un’informativa del volontario dell’associazione Amo madre terra su come raccogliere i rifiuti abbandonati in forma differenziata, gli alunni divisi in quattro gruppi e accompagnati dalle insegnati e dai volontari della Protezione civile comunale, si sono recati nei diversi punti del paese per mostrare agli adulti come si deve agire per rispettare i luoghi dove tutti noi viviamo.

I bambini hanno raccolto carta cartone, bottiglie di vetro e plastica, mozziconi di sigarette e altri rifiuti buttati per terra da persone incivili.

«Una giornata importante, che vuole raggiungere diversi obiettivi, a partire dall’insegnamento del rispetto della natura e dei luoghi dove vorremmo costruire un futuro per i nostri ragazzi – dice il sindaco Ballardin – Come sindaco e assessore all’ecologia e al turismo della Comunità montana Valli del Verbano esprimo soddisfazione per tutte le iniziative che vengono svolte sui nostri territori per aumentare la sensibilità e l’attenzione verso l’ambiente».